Entregadores de aplicativos fazem protesto em frente à Câmara Municipal de São Paulo

Motociclistas também passaram pela Avenida Paulista nesta terça-feira, 8, realizando buzinaço; Câmara não tem votação de temas relacionados à categoria nesta tarde

Jovem Pan Manifestação de motoboys na Av. Paulista nesta terça-feira, 8



Entregadores de aplicativos fazem um protesto diante da Câmara Municipal de São Paulo deste o início da tarde desta terça-feira, 8. Os entregadores também passaram pela Avenida Paulista realizando um buzinaço. A assessoria de imprensa da Câmara informou que a manifestação se concentra do lado de fora da casa e, nesta terça, não haverá votações em plenários de temas de interesse da categoria. O protesto dos motoboys, no entanto, reúne mais de 100 motociclistas e ainda não se sabe os motivos da manifestação. Desde de julho, a categoria vem realizando protestos pelo Brasil por melhorias nas condições de trabalho durante a pandemia do novo coronavírus. Na época, os protestos fizeram parte de uma greve nacional e contou com profissionais ligados a empresas como Rappi, Loggi, Ifood, Uber Eats e James.