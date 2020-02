Reprodução Uma parte do asfalto da Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, na altura do km 308, cedeu



As fortes chuvas que atingiram São Paulo na última segunda-feira (10) fizeram mais uma vítima em Marília, no interior do Estado. Uma parte do asfalto da Rodovia Dona Leonor Mendes de Barros, na altura do km 308, cedeu, causando uma erosão.

Um caminhão e um automóvel caíram no buraco. O ocupante do carro não resistiu aos ferimentos.

Ocorrência de ontem (10/02) na região de Marilia na Rod D Leonor Medes de Barros km 308. Durante as fortes chuvas um imenso buraco foi aberto na via e um caminhão e um automóvel caiu em seu interior. Infelizmente a vtm do auto veio a óbito devido ao acidente. pic.twitter.com/P2lH8asNwF — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) February 11, 2020

Não há informações sobre outras vítimas