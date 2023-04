Escola alvo de ataque em SP retoma aulas nesta segunda-feira após duas semanas de paralisação

Instituição de ensino contará com um plano de acolhimento para estudantes e responsáveis; durante a semana vai haver rodas de conversas, oficinas de consciência corporal e jogos colaborativos

Estudante de 13 anos da Escola Estadual Thomázia Montoro, na Vila Sônia, zona sul de São Paulo, atacou professores e alunos com golpes de faca na manhã desta segunda-feira (27). A professora Professora Elisabeth Terneiro (71), teve uma parada cardiorespiratoria e não resistiu, vindo a óbito no Hospital Universitário. A Polícia investiga o caso



A Escola Estadual Thomazia Montoro retornará às aulas nesta segunda-feira, 10, após duas semanas de paralisação devido a um ataque cometido por um aluno de 13 anos que deixou uma professora morta. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, a instituição de ensino contará com um plano de acolhimento para estudantes e responsáveis e equipe escolar com os profissionais do Conviva da rede protetiva. A retomada das aulas será feita em duas etapas. Na segunda-feira, três turmas, que representa certa de 90 anos, vão ser recebidos na escola e terão apoio das equipes multiprofissionais de saúde e das atividades pedagógicas que serão desdobradas em oficinas de arte e grafitagem para repaginação da escola com todos os estudantes, segundo a Diretoria Centro Oeste, Jane Rúbia Adami da Silva. Já na terça-feira, 11, todos os alunos retornam às atividades escolares. Segundo a Secretaria Estadual de Educação, toda a semana os estudantes participarão de rodas de conversas, oficinas de consciência corporal, jogos colaborativos, entre outras atividades que foram desenvolvidas pelas equipes da escola e outros parceiros. Além do plano de acolhimento, a instituição contará com reforço da Ronda Escolar e apoio constante do Gabinete Integrado de Segurança e do Programa Escola Mais Segura. Essas mudanças aconteceram após um medido de 13 anos esfaquear no dia 27 de março quatro professoras e dois alunos, deixando uma vítima falta. O ataque aconteceu na escola que fica localizada na Vila Sônia, na Zona Sul da cidade de São Paulo.