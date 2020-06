Escolas de SP vão reabrir em setembro com 35% da capacidade

O secretário da Educação, Rossieli Soares, participou virtualmente da coletiva

MATEUS BONOMI/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO A proposta ainda prevê a alternância das aulas presenciais e virtuais



O Governo do Estado de São Paulo anunciou nesta quarta-feira (24) que o retorno das escolas estaduais deve acontecer no mês de setembro e terá rodízio dos alunos. A proposta ainda prevê a alternância das aulas presenciais e virtuais. O secretário estadual da Educação, Rossieli Soares, se recupera da covid-19 em casa e participou virtualmente da coletiva.

De acordo com o governo, as escolas vão poder reabrir quando o município for classificado na Fase 3 – Amarela do Plano São Paulo. Durante a quarentena, as aulas das escolas estaduais estão sendo transmitidas pelo aplicativo Centro de Mídias SP e dos canais digitais 2.2 TV Univesp e 2.3 – TV Educação.

Na chamada Etapa 1, as escolas vão funcionar com apenas 35% da capacidade física da unidade escolar. Na Etapa 2, esse número sobe para 70%. Na Etapa 3, 100% já retomam para a normalidade. A distancia de 1,5 metros deve ser sempre respeitada.

