Escolas têm aulas suspensas em Salvador após morte de três policiais

Secretaria Municipal de Educação informou que 14 unidades tiveram as atividades paralisadas devido ao clima de insegurança na região

Pixabay Escolas tiveram aulas suspensas



Pelo menos 14 escolas municipais de Salvador tiveram as aulas suspensas após a morte de três policiais militares no último fim de semana. A Secretaria Municipal de Educação informou que unidades localizadas em Cajazeiras e Águas Claras tiveram as atividades paralisadas devido ao clima de insegurança na região. Ao todo, 2.866 alunos foram afetados. A pasta afirmou que ainda não há previsão de retorno das aulas e que “aguarda a situação se normalizar”. No sábado, 7, o soldado Alexandre Menezes morreu após ser baleado na cabeça durante uma ronda em Águas Claras. Houve troca de tiros e os suspeitos conseguiram fugir. O policial foi levado para o hospital, mas não resistiu. No domingo, 8, dois colegas de Menezes, Vitor Vieira Ferreira Cruz e Shanderson Lopes Ferreira, foram mortos quando voltavam do velório dele, no bairro da Fazenda Grande I. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos. Ainda não há detalhes sobre as circunstâncias do crime.