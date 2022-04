Escritora Lygia Fagundes Telles morre aos 98 anos em SP

Considerada a dama da literatura brasileira, escritora paulista era imortal da ABL e ganhou diversos prêmios durante a carreira

Divulgação/UBE Lygia Fagundes Telles morreu aos 98 anos



A escritora Lygia Fagundes Telles morreu aos 98 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela Academia Paulista de Letras (APL), que afirmou que a morte ocorreu por causas naturais. “A mais notável personalidade da literatura brasileira, patriota e democrata, já era lenda em vida. Permanecerá no Panteão das glórias universais e, para orgulho nosso, era mais academicamente bandeirante. Não faltava aos nossos encontros semanais no Arouche. A gigantesca e exuberante obra continuará a ser revisitada, enquanto houver leitor no mundo”, diz a nota assinada pelo presidente da instituição, José Renato Nalini. Considerada a dama da literatura brasileira, Lygia fazia parte da Academia Brasileira de Letras (ABL) desde a década de 1980. Foi a terceira mulher a ingressar na instituição. Ela ganhou diversos prêmios durante a carreira, como o Jabuti, em 1966, 1974 e 2001, e o Camões, em 2005, além de ter sido indicada ao Nobel de Literatura em 2016.