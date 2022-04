Escultura de carro alegórico da Mancha Verde quebra na concentração

A escola viu o cronometro disparar e perdeu minutos importantes do começo do desfile, o que pode afetar a evolução da agremiação

Reprodução/TV Globo Parte do braço da escultura caiu instantes antes da escola entrar na avenida



O desfile da Mancha Verde começou com momentos de tensão. Isso porque o braço de um carro alegórico da escola quebrou na concentração instantes antes do desfile começar. Com a falha, a escola viu o cronômetro disparar e o desfile começar sem a escola entrar na avenida. O desfile começou quando o relógio marcava aproximadamente 10 minutos. Entretanto, o carro entrou na avenida completo depois dos componentes da escola improvisarem uma solução rápida e prenderem o pulso da alegoria com uma estaca.