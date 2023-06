Estação Paulista do metrô ganha novo acesso para melhorar fluxo de passageiros

Localizada na Rua Bela Cintra, entrada vai beneficiar cerca de 17 mil passageiros diariamente

Divulgação / Metrô Novo acesso da estação Paulista está localizado na Rua Bela Cintra



Com o objetivo de evitar o chamado “efeito pinguim” e a aglomeração excessiva de pessoas no horário de pico, o metrô de São Paulo inaugurou nesta quarta-feira, 7, um novo acesso na estação Paulista. Localizada na Rua Bela Cintra, esta entrada vai beneficiar cerca de 17 mil passageiros diariamente e ajudar na melhor distribuição de fluxo, pois haverá mais uma alternativa para entrada e saída da parada. A recente construção vai encaminhar por meio de um corredor os passageiros até o edifício da Rua da Consolação, onde estão localizadas as escadas rolantes e fixas e o elevador. Para construir esse acesso, foi desapropriada parte de uma passagem de um edifício na Rua Bela Cintra, que foi conectada a área de fundo do atual acesso da Rua da Consolação. A estação Paulista recebe em média cerca de 105 mil passageiros por dia útil, conforme dados coletados em abril pela concessionária responsável. Com isso, a Paulista é a terceira parada mais movimentada de todo o trajeto da Linha Amarela.