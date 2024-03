Estado de São Paulo chega a 47 mortes por dengue e 170 mil casos confirmados

Três novos óbitos foram confirmadas nesta sexta-feira e outros 154 estão em investigação; disseminação da doença alcançou um estágio crítico em 134 municípios paulistas

BIANCA CANADA/ATO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Agentes de saúde de Caraguatatuba fazem trabalho de vistoria e nebulização para o combate à dengue



Três novas mortes por dengue foram confirmadas em São Paulo nesta sexta-feira (8), elevando o total de óbitos no Estado para 47, com outros 154 em investigação, conforme dados do painel de monitoramento do governo. A disseminação alcançou um estágio crítico em 134 municípios paulistas, segundo a Secretaria de Estado da Saúde. O Estado tem 170 mil casos confirmados, com a incidência da doença ultrapassando 300 casos por 100 mil habitantes, critério estabelecido pela OMS para classificar uma epidemia. Na capital, foram registrados 39.236 casos, com duas mortes confirmadas e 39 em investigação. O controle e a contenção da doença representam um desafio significativo para as autoridades de saúde pública diante deste cenário. O governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) decretou emergência em saúde pública na última terça-feira (5).

A cidade com maior número de óbitos é Guarulhos, com 5. Também foram confirmadas mortes em Taubaté (4), Pindamonhangaba (4), Campinas (3), Marília (3), Pederneiras (3), Bariri (2), Franca (2), Jacareí (2), Ribeirão Preto (2), São Paulo (2), Batatais (1), Bauru (1), Bebedouro (1), Boracéia (1), Bragança Paulista (1), Iguape (1), Mairiporã (1), Matão (1), Mauá (1), Parisi (1), São José dos Campos (1), Serrana (1), Suzano (1), Tremembé (1) e Votuporanga (1). No país, mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue foram registrados nos primeiros dois meses do ano, levando à declaração de emergência em saúde pública em seis Estados e no Distrito Federal.