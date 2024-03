Estado de São Paulo registra mais uma morte por dengue; total chega a 23

Dados da Secretaria de Estado da Saúde apontam 117.580 casos confirmados da doença e 189.245 em investigação

Foto/Reprodução: Shammiknr/PixaBay Diante do aumento de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde planeja uma mobilização nacional no próximo sábado, 2



O Estado de São Paulo contabiliza 23 mortes por dengue. Os dados são da Secretaria de Estado da Saúde e incluem o primeiro caso fatal registrado no município de Bariri. As outras mortes ocorreram em em diferentes localidades, como Bebedouro, Bauru, Campinas, São Paulo, Franca, Marília, Guarulhos, Suzano, Embu-Guaçu, Batatais, Ribeirão Preto, Parisi, Pindamonhangaba, Taubaté e Tremembé. Outros 127 possíveis óbitos pela doença estão em investigação em diversas cidades paulistas. No total, São Paulo apresenta um total de 117.580 casos confirmados de dengue e 189.245 casos prováveis.

Diante do aumento de casos de dengue no Brasil, o Ministério da Saúde planeja uma mobilização nacional no próximo sábado, 2, para intensificar as medidas de combate ao mosquito transmissor da doença. A pasta destaca que 75% dos focos do aedes aegypti estão dentro das residências. O país já registrou mais de 1 milhão de casos prováveis de dengue e 214 mortes neste ano. Com uma taxa de incidência de 501 casos por 100 mil habitantes, a situação é considerada epidêmica pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que estabelece o limite a partir de 300 casos por 100 mil habitantes.

Publicado por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA