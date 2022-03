Estado de SP libera uso de máscaras em locais abertos e nas áreas externas das escolas

Desobrigação do item de proteção em instituições de ensino era um impasse dentro do governo; uso continua obrigatório em ambientes fechados

REGINALDO PIMENTA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Alunos, professores e funcionários poderão retirar a máscara em locais externos das escolas



O governo do Estado de São Paulo vai liberar o uso de máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos a partir desta quarta-feira, 9. Após uma série de reuniões na terça-feira, 8, a cúpula do governo paulista ainda não havia batido o martelo sobre estender a medida para as áreas externas de escolas. Depois de uma nova rodada de conversas com membros do Comitê Científico nesta quarta-feira, o governo decidiu desobrigar o uso do equipamento para alunos, professores e funcionários em locais abertos dentro das instituições. A decisão foi anunciada pelo governador João Doria (PSDB) durante coletiva de imprensa. A medida valerá para ruas, praças, parques, pátios de escolas, estádios de futebol, centros abertos de eventos, autódromos e outras áreas correlatas em todo o Estado. O uso de máscaras continuará obrigatório em ambientes fechados, como, por exemplo, salas de aula, transportes públicos, escritórios de trabalho, cinemas e teatros. Doria também anunciou a liberação 100% do público em estádios de futebol e outras modalidades esportivas praticadas em locais abertos a partir desta quarta.

Durante a coletiva, realizada ao ar livre, o governador tirou a máscara para simbolizar a liberação. “Pessoas que ainda desejarem fazê-lo, por óbvio, poderão, como medida protetiva e decisão individual, mas não mais como obrigatoriedade, não mais como determinação legal do governo do Estado de São Paulo”, afirmou Doria. A desobrigação do equipamento de proteção foi impulsionada pelos altos índices de vacinação contra a Covid-19 em São Paulo. O Estado tem 84% da população geral com o esquema vacinal completo e mais de 70% das crianças de 5 a 11 anos vacinadas com a primeira dose. Segundo o governador, as internações caíram 77% e os óbitos reduziram 56% no último mês. Nas próximas semanas, o governo reavaliará também a liberação em ambientes fechados. A expectativa é que a decisão seja tomada até 23 de março.

Apesar da liberação, os membros do Comitê Científico aproveitaram para fazer algumas recomendações de situações em que a máscara, mesmo em locais abertos, deve ser usada. O coordenador Executivo do Comitê, João Gabbardo, ressaltou que pessoas com sintomas gripais, imunossuprimidos, indivíduos com doenças crônicas e pessoas não vacinadas devem continuar a usar o equipamento em qualquer situação ou local. O coordenador Paulo Menezes também enfatizou que em algumas situações, como em aglomerações com muitas pessoas cantando ou dançando, ou seja, ambientes que favorecem a transmissão do vírus, o uso de máscara ainda pode se fazer necessário.

Estado observa queda em todos os índices da pandemia

Nesta quarta, a taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado é de 37,6%; na Grande São Paulo, de 37,1%. O número de casos da doença na última semana epidemiológica caiu 42,2%. Nos últimos 30 dias, a queda foi de 54%. Em relação às internações, a diminuição foi de 28,5% na última semana epidemiológica. Como adiantado pelo governador Doria, em um mês, a regressão do número de internados em São Paulo foi de 76,6%. O número de óbitos observou uma queda de 56% no mesmo período. “É com segurança que vamos continuar protegendo a vida, mas precisamos que as pessoas continuem se vacinando”, destacou o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn.