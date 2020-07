Estado de São Paulo tem mais de 20 mil mortes por Covid-19

Com 383 novos óbitos nas últimas 24 horas, São Paulo soma agora 20.171 mortes pela doença causada pelo novo coronavírus

BRUNO ROCHA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Pessoas caminhando usando máscara no metrô de São Paulo



Com 383 novos óbitos nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo soma agora 20.171 mortes por Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus. Desde esta segunda-feira (20), o estado contabilizou 6.235 novos casos da doença, totalizando 422.669 ocorrências confirmadas desde o início da pandemia, com 290.346 pessoas curadas.

Do total de casos confirmados nas últimas 24 horas, 3.916 (63%) são ativos, confirmados por meio de exames de RT-PCR. Em todo o estado, há 5.805 pessoas em estado grave, internadas em unidades de terapia intensiva (UTI) em casos confirmados ou suspeitos do novo coronavírus. Há também 8.269 pessoas internadas em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTI no estado soma 66,6%, enquanto na Grande São Paulo ela está em torno de 64,3%.

*Com informações da Agência Brasil