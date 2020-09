Estado de SP terá 40 graus no final de semana; veja previsão

Segundo projeções do Climatempo, o calor de 40°C vai ser sentido em diversas cidades do interior paulista; expectativa é que a cidade de São Paulo chegue a 35 graus neste sábado, 12

Marcelo Camargo/ABr Homem descansa no parque Ibirapuera



O Estado de São Paulo deve enfrentar um final de semana de altas temperaturas e sem previsão chuva. Com o ar quente e seco predominando sobre o Estado nesta sexta-feira, 11, uma frente fria se afasta e tem o litoral com temperatura amena, mas o sol fica forte na Grande São Paulo e no interior. Segundo dados do Climatempo, o interior de São Paulo deve atingir os 40 graus. Na capital, a temperatura na tarde desta sexta, 11 de setembro, se aproxima do recorde de calor do ano que é de 33,7°C, em 27 de janeiro.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) a temperatura na cidade de São Paulo chegou aos 33,4°C nesta quinta-feira e foi a segunda mais alta do ano. O nível mínimo de umidade relativa do ar registrado ontem na região do Mirante de Santana, na zona norte da capital, foi de 15%, igualando o registro de 6 de setembro. Com isso, foi segunda tarde mais seca do ano até agora – apenas um ponto percentual maior do que os 14% registrados no dia 27 de janeiro de 2020. Nas cidades de Valparaíso e Votuporanga os termômetros ultrapassaram os 39 graus.

“Tudo indica que será o fim de semana mais quente do ano até agora, com vários recordes de calor no estado de São Paulo. A baixa umidade relativa do ar e o ar poluído também vão incomodar muitos paulistas neste fim de semana. A Grande São Paulo, o litoral e o interior vão tem sol forte durante todo o fim de semana. O calor de 40°C vai ser sentido em diversas cidades do interior paulista”, diz o Climatempo. A média normal de temperatura máxima para setembro é de 24,4°C, segundo o Inmet. A expectativa é que a cidade de São Paulo chega a 35 graus neste sábado, 12.

Cadê a chuva?

Segundo o Climatempo, a chuva deve chegar junto com uma frente fria que atinge o estado na próxima segunda-feira, mas não deve ser algo intenso e distribuído em todo o território paulista. “A expectativa de um pouco de chuva é só para o litoral e algumas áreas da Grande São Paulo. Outras áreas no sul e no leste do estado podem sentir um aumento da quantidade de nuvens, mas a chance de chuva é baixa. Mesmo com a chegada desta frente fria, a segunda-feira ainda será um dia de calor, inclusive na capital. A temperatura só vai baixar na terça-feira, quando também deve chover um pouco.”