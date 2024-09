‘Estamos enfrentando um problema de organizações criminosas inclusive no ateamento de fogo’, diz Lira

O presidente da Câmara participou hoje de uma reunião de Lula com chefes de outros Poderes e autoridades no Palácio do Planalto para discutir um pacote de medidas contra queimadas e incêndios florestais

'Nós estamos com problemas climáticos sérios', afirmou Arthur Lira



O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), afirmou nesta terça-feira (17), que o Brasil enfrenta a ação de organizações criminosas que estariam por trás de incêndios florestais que atingem diversas regiões do país, além da crise climática. “Essas questões de organização, de tocar fogo no Brasil, ela é clara, hoje está bastante evidente. Há um sentimento de preocupação na Câmara com o combate mais ostensivo a essas organizações criminosas que têm avançado no Brasil em todos os aspectos”, afirmou.

Lira participou hoje de uma reunião de Lula com chefes de outros Poderes e autoridades no Palácio do Planalto para discutir um pacote de medidas contra queimadas e incêndios florestais. O presidente da Câmara dos Deputados defende, ainda, uma revisão de “gastos efetivos direcionados muito fortemente para o enfraquecimento, monitoramento, dessas organizações”, incluindo alterações no arcabouço fiscal.

Segundo ele, não faltará “vontade política da Câmara” para fazer os ajustes necessários, mas tudo o que for encaminhado ao Congresso precisa chegar “bem explicado” aos parlamentares para evitar “reações adversas” por questões ideológicas. “Nós estamos com problemas climáticos sérios, mas estamos enfrentando um problema de organizações criminosas inclusive no ateamento de fogo. Isso está demonstrado. Precisamos usar toda a força que o Estado tem para impor e combater isso”, argumentou. Lira foi aplaudido pelos colegas após as declarações.

