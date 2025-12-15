Estátua da Havan desaba durante temporal no RS

Queda foi confirmada pelo prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que informou que ninguém ficou ferido

Uma réplica da Estátua da Liberdade instalada em frente à unidade da Havan em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu durante o forte temporal que atingiu o município nesta segunda-feira (15). Imagens do momento circulam nas redes sociais.

A queda foi confirmada pelo prefeito de Guaíba, Marcelo Maranata, que informou que ninguém ficou ferido.

Segundo a empresa responsável, “a área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura”.

O monumento possui 35 metros de altura no total. O trecho afetado foi apenas a estátua, com cerca de 24 metros.

A Defesa Civil emitiu alerta para a região devido à possibilidade de ventos superiores a 90 km/h. Também há previsão de tempestades em toda a Região Metropolitana de Porto Alegre, o que motivou o envio de um alerta severo para os celulares da população.

O aviso foi encaminhado por meio do sistema cell broadcast, utilizado em situações de desastres severos e extremos. A tecnologia envia mensagens de texto acompanhadas de alerta sonoro, interrompendo qualquer atividade em execução no aparelho, inclusive quando está no modo silencioso.

Os impactos do mau tempo também foram registrados em outros municípios do estado. Há relatos de queda de granizo em Tio Hugo, além de destelhamentos em cidades como Cristal, Passo Fundo, Santa Cruz do Sul e Vera Cruz. Em Lajeado, foram registrados pontos de alagamento.

O que diz a Havan

“NOTA À IMPRENSA

A Havan informa que a Estátua da Liberdade da megaloja de Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, caiu na tarde desta segunda-feira, 15, em decorrência de fortes rajadas de vento que causaram danos e prejuízos em toda região.

Na ocasião, a Defesa Civil do Rio Grande do Sul havia emitido alerta vermelho, com registro de ventos superiores a 90 km/h.

Não houve feridos e danos a terceiros. A área foi imediatamente isolada, seguindo todos os protocolos de segurança, e a equipe de obras da empresa deve iniciar, nas próximas horas, os trabalhos para a retirada da estrutura.

A Estátua da Liberdade possui 35 metros de altura total. A parte que cedeu foi exclusivamente a estátua, com 24 metros de altura. A Havan esclarece que todas as suas estátuas contam com Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e que, em Guaíba, a estrutura estava instalada desde a inauguração da megaloja, em 2020.

A empresa reforça que a prioridade é a segurança de clientes, colaboradores e da comunidade. Será realizada uma vistoria técnica para apurar as causas do incidente e definir as próximas medidas.”