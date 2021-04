Estudante de medicina é morta e enterrada no quintal de assassino em MG

Antes de perder a vida com um tiro na cabeça, Gabriela Meirelles enviou mensagens para amiga alertando que estava com receio do homem que a acompanhava: ‘Se não voltar até 8h você vem, tenho medo dele’

Imagem: Reprodução/Facebook Gabriela Meirelles Antes do crime, Gabriela já havia se encontrado duas vezes com o assassino



A estudante Gabriela Marcia dos Santos Meirelles, foi assassinada com um tiro na cabeça e enterrada no quintal da casa do suspeito na madrugada deste sábado, 10, em Araguari, município de Minas Gerais. Segundo a Polícia Militar (PM), a jovem de 20 anos, que cursava medicina no Uruguai, estava em Uberlândia desde março para conseguir dinheiro. Durante o período, Gabriela já havia se encontrado duas vezes com o mototaxista Jose Hamilton de Jesus, o suspeito do crime. Na última noite, o homem de 43 anos buscou a jovem e a levou para Araguari, onde teria a assassinado.

No caminho para a casa de Jose, a estudante compartilhou sua localização e enviou mensagens para uma amiga afirmando que estava com medo do suspeito porque ele contava a história de um homem que tinha matado uma garota de programa. Como forma de precaução, a vítima também pediu para manter contato com a amiga de uma em uma hora. No entanto, durante a madrugada, Gabriela enviou sua última mensagem alertando sobre a situação e informando que dormiria no local: “Se não voltar até 8h (da manhã) você vem, tenho medo dele”.

A manhã do domingo, 11, clareou e ela não enviou novas atualizações. Acionada, a PM se dirigiu ao local, onde encontrou uma enxada e uma pá sujas de terra. Jose Hamilton não estava na casa e o corpo da jovem foi descoberto enterrado no quintal, próximo a um canil. Os policiais confirmaram que os vizinhos ouviram o barulho do disparo na madrugada do crime. O mototaxista foi encontrado em uma casa localizada em outro bairro da região. Abordado pela polícia, disparou contra a corporação e deu inicio a uma troca de tiros. O homem foi atingido por uma das balas e, mesmo sendo socorrido, não sobreviveu. Com ele, a PM apreendeu duas armas de fogo, munições, facas e cerca de R$ 7 mil em espécie.

Veja as mensagens que a vítima enviou à amiga: