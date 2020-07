Estudantes reclamam de instabilidades em vestibular online do Mackenzie

Segundo a universidade, o problema já foi resolvido, e os candidatos conseguiram acessar o sistema e realizar a prova

Reprodução Por causa da pandemia da Covid-19, o Mackenzie mudou a forma de ingresso para os campi de Higienópolis, Alphaville e Campinas



Estudantes que se inscreveram para o vestibular online da Universidade Presbiteriana Mackenzie tiveram dificuldades em fazer a prova nesta segunda-feira, 10. No Twitter, o nome da faculdade privada foi parar nos Trend Topics, com uma série de reclamações sobre instabilidades na plataforma. Além disso, o número de telefone informado para assistência não estava funcionando, o que impediu os vestibulandos de resolver os problemas.

A taxa de inscrição foi de R$ 100. Por causa da pandemia da Covid-19, o Mackenzie mudou a forma de ingresso para os campi de Higienópolis, Alphaville e Campinas. Os candidatos também podem escolher inscrever-se na instituição com as notas anteriores do Vestibular Mackenzie e do Enem. As provas presenciais seriam realizadas no mês de julho.

Em nota enviada à Jovem Pan, a universidade afirmou que, “mesmo com a realização prévia de todos os testes necessários, o sistema para a prova online do processo seletivo, para preenchimento de 10% das vagas de cada curso (segundo aditivo ao Edital), apresentou instabilidade”. Além disso, explicou que o mesmo ocorreu com o atendimento telefônico, devido ao alto volume de ligações dos candidatos buscando esclarecer dúvidas.

O comunicado disse, no entanto, que uma força tarefa da empresa detentora da plataforma, com suporte da área de Tecnologia da instituição e do Processo Seletivo da Universidade, solucionou o ocorrido. “Os candidatos que optaram pela prova online, após a resolução do problema conseguiram acessá-lo e realizaram a prova”, finalizou.

Valeu Mackenzie, 100 reais pra vcs n me mandarem o email sobre o vestibular, me fazerem digitar o link da prova, n autorizarem o meu email e n responderem nem ligação, nem whatsapp, nem no twitter e ainda colocarem no site um número pra assistência que não existe. Meus parabéns! — mavis🖤 (@tory_109) July 20, 2020

paguei 100 conto pro vestibular da mackenzie não funcionar KKKKKK rindo pra nao chorar QUE INCOMPETÊNCIA — cleo (@linealvx) July 20, 2020