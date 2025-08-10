Estudo revela que metade das demissões no Brasil de 2024 foram causadas por questões comportamentais

Automação de processos e a necessidade de redução de custos foram responsáveis por 25% das demissões cada

Marcelo Camargo/Agência Brasil Em comparação com 2021, houve uma mudança nas prioridades, com a solução de problemas ganhando destaque



Um estudo recente do 6º Observatório de Carreiras e Mercado da PUCPR revelou que, em 2024, metade das demissões no Brasil foi atribuída a questões comportamentais. Além disso, a automação de processos e a necessidade de redução de custos foram responsáveis por 25% das demissões cada. A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 empresas de recrutamento. Luciana Mariano, coordenadora do PUCPR Carreiras, destacou que o mercado de trabalho atual valoriza profissionais que possuem tanto habilidades técnicas quanto interpessoais. Ela enfatizou a relevância do autoconhecimento e da inteligência emocional nas interações profissionais, que são cada vez mais exigidas pelas empresas.

O levantamento também identificou as competências mais procuradas pelos empregadores. Comunicação oral lidera a lista com 11,46%, seguida por planejamento (10,73%), solução de problemas (10,18%), gestão de conflitos (7,51%) e comunicação escrita (7,42%). Em comparação com 2021, houve uma mudança nas prioridades, com a solução de problemas ganhando destaque. Além disso, a pesquisa revelou que 76% dos participantes estão investindo em aprimoramento de suas habilidades. Por outro lado, 16,32% das empresas afirmaram priorizar candidatos que buscam atualização constante.

Publicado por Sarah Paula

*Reportagem produzida com auxílio de IA