Jovem Pan > Notícias > Brasil > Estudo revela que metade das demissões no Brasil de 2024 foram causadas por questões comportamentais

Estudo revela que metade das demissões no Brasil de 2024 foram causadas por questões comportamentais

Automação de processos e a necessidade de redução de custos foram responsáveis por 25% das demissões cada

  • Por Jovem Pan
  • 10/08/2025 20h07 - Atualizado em 10/08/2025 20h13
  • BlueSky
Marcelo Camargo/Agência Brasil Desemprego Em comparação com 2021, houve uma mudança nas prioridades, com a solução de problemas ganhando destaque

Um estudo recente do 6º Observatório de Carreiras e Mercado da PUCPR revelou que, em 2024, metade das demissões no Brasil foi atribuída a questões comportamentais. Além disso, a automação de processos e a necessidade de redução de custos foram responsáveis por 25% das demissões cada. A pesquisa contou com a participação de 3.631 estudantes, 3.655 ex-alunos e 583 empresas de recrutamento. Luciana Mariano, coordenadora do PUCPR Carreiras, destacou que o mercado de trabalho atual valoriza profissionais que possuem tanto habilidades técnicas quanto interpessoais. Ela enfatizou a relevância do autoconhecimento e da inteligência emocional nas interações profissionais, que são cada vez mais exigidas pelas empresas.

cta_logo_jp
Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp!
WhatsApp

O levantamento também identificou as competências mais procuradas pelos empregadores. Comunicação oral lidera a lista com 11,46%, seguida por planejamento (10,73%), solução de problemas (10,18%), gestão de conflitos (7,51%) e comunicação escrita (7,42%). Em comparação com 2021, houve uma mudança nas prioridades, com a solução de problemas ganhando destaque. Além disso, a pesquisa revelou que 76% dos participantes estão investindo em aprimoramento de suas habilidades. Por outro lado, 16,32% das empresas afirmaram priorizar candidatos que buscam atualização constante.

Leia também

Tarifa dos EUA dificulta retomar equilíbrio entre déficit em conta corrente e IDP
Viva a LGPD: no aniversário da lei, relembre sua importância e o impacto no país

Publicado por Sarah Paula
*Reportagem produzida com auxílio de IA

  • BlueSky

Comentários

Conteúdo para assinantes. Assine JP Premium.
Torne-se um assinante >