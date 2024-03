Estudo revela redução da fome no Brasil

Em 2022, cerca de 33 milhões de pessoas passavam fome no país; número caiu para 20 milhões em 2023

Um estudo realizado pelo Instituto Fome Zero revelou que o número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave no Brasil diminuiu significativamente. De acordo com a pesquisa, no 1º trimestre de 2022, havia cerca de 33 milhões de pessoas passando fome no país, número que caiu para 20 milhões no 4º trimestre de 2023, representando uma redução de 13 milhões de indivíduos nessa condição. Os dados utilizados no estudo foram coletados a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua de 2022 e 2023, juntamente com informações da Pesquisa de Orçamentos Familiares de 2017-2018. A análise se baseou no desenvolvimento de modelos matemáticos para compreender a situação da insegurança alimentar e nutricional no país.

É importante ressaltar que a estimativa apresentada no estudo é preliminar e deve ser interpretada como uma análise do cenário atual da insegurança alimentar no Brasil, bem como de seus indicadores macroeconômicos. Os indicadores apontam para uma estabilidade nos fatores determinantes da insegurança alimentar, indicando um possível início de redução na prevalência desse problema. Além disso, a pesquisa destacou que em 2022 o Brasil enfrentava uma crise de insegurança alimentar, com 65 milhões de pessoas sofrendo com restrições nutricionais.

No entanto, em 2023, com mudanças políticas e econômicas, como a restauração do Novo Bolsa Família e a expansão do Benefício de Prestação Continuada, houve uma melhoria significativa nesse cenário. Apesar dos avanços, o Instituto Fome Zero ressalta a importância de ações coordenadas para enfrentar a insegurança alimentar no país. A colaboração entre pesquisadores, formuladores de políticas e a sociedade civil é fundamental para superar os desafios persistentes e garantir um futuro mais justo e seguro para todos os brasileiros.

Publicado por Carolina Ferreira

*Reportagem produzida com auxílio de IA