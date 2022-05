Ex-assessor que denunciou Gabriel Monteiro morre em acidente de carro no Rio de Janeiro

Veículo de Vinícius Hayden capotou na via RJ-130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo; motorista teria perdido a direção do carro quando entrou em uma curva na rodovia

WILTON JUNIOR/ESTADÃO CONTEÚDO - 07/04/2022 Pelas redes sociais, Gabriel Monteiro lamentou a morte do ex-assessor: 'De coração, que ele esteja com Deus'



Ex-assessor do vereador Gabriel Monteiro, Vinicius Hayden Witeze morreu na noite deste sábado, 28, em um acidente de carro em Teresópolis, no Rio de Janeiro. Witeze foi o responsável por denunciar Monteiro pela prática de assédio moral e sexual contra adolescentes. De acordo com a Polícia Civil do Estado, o incidente ocorreu via RJ-130, que liga Teresópolis a Nova Friburgo, na região serrana. Hayden prestou depoimento ao Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio na quarta-feira, 25, no processo que pode resultar na cassação do parlamentar – ele chegou à Câmara cercado por seguranças e usando um colete à prova de balas.

Ainda segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado na 110 DP, de Teresópolis. Agentes realizam a perícia no local e as informações preliminares indicam que o motorista perdeu a direção do veículo quando entrou em uma curva na rodovia. Apesar do primeiro diagnóstico, diligências serão realizadas para apurar as circunstâncias do acidente. Pelo Twitter, Gabriel Monteiro se manifestou sobre a morte do ex-assessor. “Quem me conhece sabe que não desejo mal a ninguém. Meu ex-assessor que tinha sido pego oferecendo 600 mil reais a outro assessor para forjar provas contra mim, que foi flagrado junto com o 02 da máfia do reboque, morreu num acidente. É triste demais. Jamais torceria por esse fim! Após tentarem me forjar em estupros, pedofilias, assédios e mil outros crimes, vão falar que eu o matei. De coração, que ele esteja com Deus. Imagino a dor dos seus pais, pessoas maravilhosas”, escreveu.