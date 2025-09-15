Ex-delegado-geral da Polícia Civil de SP é assassinado a tiros de fuzil em Praia Grande

Carro do secretário foi alvejado, capotou e atingiu ônibus; polícia investiga autoria e motivação

Reprodução/WhasApp Policiais observam a cena do crime em Praia Grande; Ruy Ferraz Fontes tentou fugir dos criminosos, mas capotou e bateu em ônibus



O ex-delegado-geral da Polícia Civil de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, de 63 anos, foi morto a tiros nesta segunda-feira (15) em Praia Grande, no litoral paulista. O crime ocorreu próximo ao Fórum da cidade, quando o carro em que ele estava tentou fugir, mas foi alvejado por criminosos armados com fuzis, capotou e atingiu um ônibus. Segundo a Polícia Militar, dois suspeitos desceram de um veículo e efetuaram disparos contra o carro do ex-delegado antes de fugir. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e constatou o óbito no local.

Posteriormente, dois homens foram socorridos com ferimentos de arma de fogo e levados ao PS do Quietude, mas ainda não há confirmação sobre ligação deles com o homicídio. Equipes da Rota, COE e Garra foram deslocadas para a região. Durante a operação, foram encontrados veículos com placas adulteradas, carregadores de fuzil e munições. A Polícia Militar preservou a cena e realiza diligências para localizar os envolvidos.

Ruy Ferraz Fontes atuava atualmente como secretário de Administração da Prefeitura de Praia Grande, cargo que assumiu em janeiro de 2023. A prefeitura divulgou nota lamentando o falecimento e ressaltou que informações sobre a ocorrência devem ser apuradas junto aos órgãos de segurança.

Carreira e trajetória

Delegado de polícia por mais de 40 anos, Ruy Ferraz iniciou a carreira na Delegacia de Polícia do Município de Taguaí (Deinter 7). Atuou como delegado assistente na Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e como titular em diversas delegacias e divisões especializadas, incluindo Denarc e Deic. Também comandou a Delegacia Geral de Polícia do Estado de São Paulo e foi diretor do Departamento de Polícia Judiciária da Capital (Decap).

Além da carreira policial, foi professor de Criminologia e Direito Processual Penal na Universidade Anhanguera e lecionou Investigação Policial na Academia da Polícia Civil de São Paulo.

Em dezembro de 2023, Ruy Ferraz já havia sido vítima de um assalto em sua residência em Praia Grande, quando criminosos levaram uma moto de luxo, joias, documentos e cartões bancários. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, que apura autoria, motivação e possíveis conexões com crimes anteriores.