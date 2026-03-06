Jovem Pan > Notícias > Brasil > Ex-goleiro Bruno perde liberdade condicional e retornará à prisão

Ex-goleiro Bruno perde liberdade condicional e retornará à prisão

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro decidiu revogar o benefício depois que o ex-atleta viajou ao Acre sem autorização da Justiça

  • Por Júlia Mano
  • 06/03/2026 23h14 - Atualizado em 06/03/2026 23h15
Renata Caldeira/TJMG Goleiro Bruno foi condenado a 22 anos de prisão pelo assassinato da modelo Eliza Samudio, de 25 anos, com quem ele tinha uma relação extraconjugal e um filho O ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza foi condenado a 23 anos e um mês de prisão pelo assassinato de Eliza Samúdio

A Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro revogou na quinta-feira (5) o benefício de liberdade condicional do ex-goleiro Bruno Fernandes das Dores de Souza. O órgão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) expediu mandado de prisão do ex-atleta, no regime semiaberto, com validade de 16 anos.

A decisão da Vara se deu depois de Bruno viajar para o Acre, em 15 de fevereiro, sem autorização do Juízo da Execução Penal. “As condutas do apenado devem ser encaradas como descaso no cumprimento do benefício que lhe foi concedido”, disse o juiz Rafael Estrela Nóbrega.

Bruno foi condenado em 2012 a 23 anos e um mês de prisão por homicídio qualificado, sequestro, cárcere privado e lesão corporal contra Eliza Samúdio, desaparecida em junho de 2010. Em 2019, progrediu para o regime semiaberto. Em janeiro de 2023, foi concedida liberdade condicional ao ex-atleta.

