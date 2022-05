Ex-namorada de Rafael Miguel fala após prisão de pai: ‘Preciso de espaço’

Isabela Tibcherani relatou sentir uma ‘mistura de sentimentos’ após o anúncio da captura de Paulo Cupertino, acusado de assassinar o jovem ator três anos atrás

Reprodução/Instagram/isabelatibcherani Isabela Tibcherani falou sobre como se sente após o anúncio da captura de seu pai, acusado de matar o ex-ator Rafael Miguel



Ex-namorada do ator Rafael Miguel, Isabela Tibcherani, utilizou as suas redes sociais nesta segunda-feira, 16, para comentar sobre o anúncio da prisão de seu pai, Paulo Cupertino – acusado de assassinar seu ex-companheiro e seus pais, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel. “Fui informada do ocorrido. Não consigo falar muito respeito agora, mas quero agradecer a todas a mensagens e todo apoio. É uma mistura muito grande de sentimentos e agora preciso de espaço”, alegou a garota em uma publicação em seu perfil no Instagram.

Isabela e Rafael mantinham um relacionamento quando o crime ocorreu, em junho de 2019. O ex-ator tinha 22 anos quando foi assassinado a tiros em um bairro da Zona Sul de São Paulo. De acordo com o Ministério Público (MP), Cupertino teria cometido o crime pois recusava-se a aceitar o namoro de sua filha – que tinha 18 anos – com o rapaz. O homem é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado – motivado por motivo fútil e impossibilidade de defesa das vítimas. Paulo Cupertino era o alvo número um da lista de criminosos procurados e perigosos da Polícia Civil de São Paulo.