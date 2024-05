Exército afasta militares por divulgar informações falsas sobre rompimento de dique em Canoas

Moradores foram orientados a deixar suas casas, porém dique nunca se rompeu; Exército e prefeitura de Canoas reconheceram o erro de procedimento e pediram desculpas pelo transtorno

Gustavo Mansur/Palácio Piratini Episódio serviu de alerta para a importância da verificação e confirmação de informações antes de sua divulgação



O Exército Brasileiro tomou a decisão de afastar militares que divulgaram informações falsas sobre o rompimento de um dique em Canoas (RS), o que resultou na evacuação de um bairro na cidade. Os moradores foram orientados a deixar suas casas, porém o dique nunca se rompeu. Tanto o Exército quanto a prefeitura de Canoas reconheceram o erro de procedimento e pediram desculpas pelo transtorno causado. A disseminação de informações falsas sobre o rompimento do dique em Canoas causou um grande alvoroço na cidade, levando à evacuação de um bairro inteiro. Apesar do susto, o dique permaneceu intacto e a situação foi esclarecida posteriormente pelas autoridades competentes. O episódio serviu de alerta para a importância da verificação e confirmação de informações antes de sua divulgação.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O bairro de Mathias Velho foi uma das regiões mais afetadas pelas inundações em Canoas, onde a Polícia Civil do Rio Grande do Sul chegou a patrulhar a área devido a relatos de roubos durante as enchentes. Em uma operação contra crime de extorsão, dois suspeitos foram presos em Porto Alegre e Viamão.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA