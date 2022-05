Exército dispara míssil, erra direção e bombardeia plantação em Goiás

Deputado José Nelton (PP-GO) afirmou que irá convocar o ministro da Defesa e o comandante do Exército para prestar esclarecimentos

Um lançamento de foguete realizado pelo Exército em Formosa (GO), na última quarta-feira, 11, teve sua rota desviada e caiu em uma plantação de soja. O deputado federal José Nelton (PP-GO), ao ser comunicado sobre o incidente, realizou um discurso na Câmara e afirmou que convidaria o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e o comandante do Exército, Marco Antônio Freire Gomes, para prestar esclarecimentos sobre o ocorrido ao Congresso Nacional. “Foi lançado e mudou o trajeto dele, caindo perto da cidade, numa plantação de soja. Isso é muito grave. Diante deste grave incidente, eu estarei convidando o ministro da Defesa, convidando também o general do Exército, o comandante do Exército brasileiro e o comandante do Forte de Santa Bárbara para comparecer no plenário ou na comissão para dar as devidas explicações para este Congresso Nacional. Como pode um míssil ser lançado e ser desviado?”, questionou o deputado. O Comando Militar do Planalto e o Exército foram procurados, mas não responderam até a publicação desta matéria. Haverá atualização caso os órgãos se manifestem.