Expectativa de vida do brasileiro volta a subir após despencar durante a pandemia

A expectativa de vida do brasileiro sofreu uma queda significativa nos últimos anos devido ao aumento da mortalidade durante a pandemia. Segundo os dados das Tábuas Completas de Mortalidade 2022, divulgadas pelo IBGE, a esperança de vida ao nascer passou de 76,2 anos em 2019 para 74,8 anos em 2020, atingindo o mínimo de 72,8 anos em 2021. Em 2022, houve uma recuperação parcial, chegando a 75,5 anos. No ano de 2021, a expectativa de vida no país teve uma redução de 3,4 anos, sendo 3,6 para os homens e 3,2 para as mulheres em comparação com 2019. As projeções em 2022 indicavam 77,2 anos ao nascer, porém o valor real foi 1,7 ano menor do que o esperado. O envelhecimento da população já vinha impactando no aumento dos registros de óbitos no Brasil. Em 2020, o número absoluto de óbitos registrados foi de 1,556 milhão, aumentando para 1,832 milhão em 2021 e reduzindo para 1,542 milhão em 2022. A taxa de mortalidade infantil em 2022 foi de 12,9 óbitos a cada mil nascidos vivos. Apesar da Covid-19 ter causado mais mortes entre os idosos, a expectativa de vida foi afetada em todas as faixas etárias, incluindo a taxa de mortalidade infantil.

