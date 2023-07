Explosão em cooperativa agroindustrial no Oeste do Paraná deixa 2 mortos e 9 desaparecidos

Corpo de Bombeiros organizou força-tarefa com equipe especializada para atender as vítimas

Uma explosão em um silo de secagem de grãos da C.Vale, cooperativa agroindustrial da cidade de Palotina, região oeste do Paraná, matou duas pessoas e feriu outras duas na tarde desta quarta-feira, 26. Segundo o Consórcio Intermunicipal Samu Oeste (Consamu), nove ainda pessoas estão desaparecidas. Para as buscas e socorro das vítimas, o Corpo de Bombeiros do Estado disponibilizou 35 militares, 11 viaturas e também a equipe do canil do 4⁰ Grupamento de Bombeiros, que utiliza cães de busca e resgate na operação. O Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, Coronel Manoel Vasco de Figueiredo Júnior, determinou o deslocamento de mais três equipes com cães de busca da capital e de outras unidades do interior para apoio na operação. No momento, o foco das equipes, de acordo com os socorristas, é a busca pelas vítimas desaparecidas.