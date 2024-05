Explosão em posto de gasolina causa duas mortes em Porto Alegre

Incidente aconteceu durante operações de resgate ligadas às enchentes sem precedentes que assolam a região

MIGUEL NORONHA/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO Incêndio em um posto de gasolina na zona norte da cidade de Porto Alegre



Uma explosão devastadora ocorreu em um posto de gasolina na cidade de Porto Alegre neste sábado (4), deixando pelo menos duas pessoas mortas. O incidente aconteceu durante operações de resgate ligadas às enchentes sem precedentes que assolam a região. O posto estava inundado quando veículos envolvidos no resgate estavam sendo reabastecidos, resultando em um incêndio que gerou uma grande nuvem de fumaça visível à distância. Os bombeiros atenderam às vítimas, que sofreram queimaduras no acidente. Localizado na avenida Cairu, no bairro Navegantes, o posto de gasolina está situado em uma região duramente atingida pelas fortes chuvas que castigam o Rio Grande do Sul desde segunda-feira (29), consideradas as piores da história do Estado. O desastre climático já causou dezenas de mortes e desaparecidos na região.

O transbordamento de rios e deslizamentos de terra têm deixado estradas interditadas, com quase 300 localidades afetadas, muitas delas isoladas. Em Porto Alegre, o rio Guaíba alcançou níveis críticos, inundando o centro histórico da cidade. O nível do rio atingiu 5,04 metros, ultrapassando o recorde anterior de 4,76 metros, estabelecido durante enchentes históricas em 1941. Com muitas ruas submersas, os moradores estão em alerta máximo, tentando evacuar suas casas diante da crescente ameaça das águas.

*Com informações da AFP