FAB aguarda vaga no espaço aéreo chinês para resgate de brasileiros

Marcelo Camargo/Agência Brasil Aviões brasileiros devem pousar em Wuhan, na China, na próxima sexta, 7



O Ministério da Defesa informou hoje que os aviões brasileiros que partiram nesta quarta-feira, 5, de Brasília, para repatriar os 34 brasileiros em Wuhan, na China, estão aguardando por uma vaga no espaço aéreo chinês para pousar.

As aeronaves VC-2 da Força Aérea Brasileira (FAB) estão em Varsóvia, na Polônia, local previsto para uma das escalas. A espera é causada pelo grande fluxo aéreo na China por conta das missões internacionais de repatriação que estão chegando e saindo da região, epicentro do surto de coronavírus no país.

A previsão é que a equipe chegue à China nesta sexta-feira, 7. A chegada no Brasil deve acontecer no sábado, 8. A FAB estima que as aeronaves levem 62 horas no processo de ida e volta, sendo 47 horas de voo.

Antes de chegar à Varsóvia, os dois aviões fizeram escalas em Fortaleza (CE) e Las Palmas (Espanha). Antes do pouso em Wuham, eles devem ainda fazer uma parada em eu Ürümqi, já em território chinês. O itinerário deve ser o mesmo na volta.

Quarentena

Para acelerar o processo de repatriação, o Congresso Nacional aprovou nesta quarta-feira um projeto de lei estabelecendo regras e medidas para o controle da epidemia de coronavírus no país.

Segundo Jair Bolsonaro, o PL deve ser sancionado até sexta-feira, 7, antes do retorno dos aviões. O projeto prevê o isolamento em caso de confirmação de alguns casos, e quarentena para os suspeitos de contaminação.

O tratamento dos cidadãos será gratuito, e o texto resguarda o direito de serem informado permanentemente sobre seu estado de saúde. O PL prevê ainda o fechamento de fronteiras, portos e aeroportos para entrada e saída do país e a autorização excepcional e temporária da entrada de produtos sem registro da Anvisa, caso necessário.

Os brasileiros repatriados e a tripulação das aeronaves passarão 18 dias em quarentena na Base Aérea de Anápolis (GO).