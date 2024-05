FAB celebra marca de 180 dias da Operação Ponte Aérea com resultados significativos

Trabalho conjunto com as Forças de Segurança possibilitou a apreensão de uma quantidade expressiva de drogas e a contribuição para a descoberta de rotas de tráfico internacional

A Força Aérea Brasileira (FAB) celebrou no último sábado (4) a marca de 180 dias desde que a Operação Ponte Aérea Rio-SP teve início, em novembro de 2023 por meio do Decreto de Garantia da Lei e da Ordem (GLO) nº 11.765. A operação representa um marco na estratégia de segurança nacional, por meio do emprego da FAB e das agências da Receita Federal (RF), Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF) em ações preventivas e repressivas contra o tráfico de drogas, armas e outros ilícitos nos aeroportos internacionais do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ), e de Guarulhos, em São Paulo (SP).

Nesses seis meses, a Operação Ponte Aérea apresentou resultados significativos, como a apreensão de uma quantidade expressiva de drogas naqueles aeroportos, um trabalho conjunto com as Forças de Segurança que contribuem para a descoberta de rotas de tráfico internacional e interrupção da entrada e saída desses entorpecentes do país. Os Batalhões de Garantia da Lei e da Ordem do Rio de Janeiro e de São Paulo realizam ações de Polícia da Aeronáutica, que inclui a utilização de cães especializados para detectar drogas, armamentos e outros ilícitos provenientes da área de remessa postal internacional dos aeroportos, bem como farejar bagagens durante o embarque e desembarque. Ao todos foram 2.810 ações preventivas e repressivas, e com o apoiado da Polícia Federal (PF), Receita Federal (RF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os militares da FAB também realizaram revistas em 337.099 pessoas, 29.182 veículos e 544 aeronaves.