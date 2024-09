FAB intercepta avião que invadiu espaço aéreo brasileiro no Estado do Amazonas

Modelo Cessna 210, que não possuía matrícula, desconsiderou as instruções dos militares e, após realizar um pouso forçado, incendiou a aeronave antes de escapar do local

A Força Aérea Brasileira (FAB) realizou a interceptação de um avião que adentrou o espaço aéreo nacional em Humaitá, no estado do Amazonas, nas proximidades da fronteira com o Peru. O modelo Cessna 210, que não possuía matrícula, desconsiderou as instruções dos militares e, após realizar um pouso forçado, incendiou a aeronave antes de escapar do local. Por volta das 16h, a FAB detectou a presença do avião por meio do radar do Sistema de Defesa Aérea Brasileiro (Sisdabra). Em resposta, caças A-29 Super Tucano foram acionados para a perseguição. Apesar das tentativas de desvio de rota e dos disparos de advertência, o piloto da aeronave não atendeu às solicitações.

A FAB comunicou que conseguiu coletar informações relevantes sobre a aeronave que invadiu o espaço aéreo. A operação foi considerada um sucesso, ressaltando a competência dos militares em analisar e interpretar os dados obtidos durante a missão. Esse incidente destaca a importância da vigilância aérea na proteção das fronteiras brasileiras, especialmente em regiões sensíveis como a Amazônia. A atuação rápida e eficaz da FAB demonstra o comprometimento das forças armadas com a segurança nacional.

