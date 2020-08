Facebook investiga imagens impróprias em posts de páginas de notícias

Fotos de sites de conteúdo adulto surgiram nas redes sociais na madrugada desta quinta-feira, 27, e usuários denunciaram; empresa afirma que apura os fatos e busca ‘remover tais conteúdos o quanto antes’

EFE/Mauritz Antin Facebook investiga imagens inapropriadas em posts de páginas de notícias



O Facebook informou por meio de nota nesta quinta-feira, 27, que está trabalhando para remover as publicações com imagens inadequadas em páginas de veículos de informação. As fotos surgiram nas redes sociais nesta madrugada e também aparecem em anúncios no Instagram. O Facebook informou que está ciente que usuários da rede social estão relatando terem visto “conteúdos impróprios que violam nossas políticas”.

“Estamos trabalhando para identificar e remover tais conteúdos o quanto antes”, diz a nota. Em sua página na rede social, o jornal O Estado de S. Paulo informou que “aparentemente, a falha ocorre dentro da própria rede social”. “Diversas páginas de notícias estão apresentando o mesmo conteúdo inapropriado em suas postagens desde a madrugada desta quinta”. A página do portal G1 e do jornal catarinense A Notícia também foram alvo das imagens, já denunciadas à empresa. Em alguns casos, ao clicar na imagem, o usuário era direcionado para sites de conteúdo adulto.