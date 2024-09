Faculdade Belas Artes, na Vila Mariana, sofre tentativa de assalto

O incidente ocorreu no estacionamento do campus, localizado na Rua Dr. Alvaro Alvim, nesta quinta-feira (19); a faculdade informou que não há vítimas e que a segurança interna agiu de forma rápida

Divulgação/Faculdade Belas Artes 'A instituição está colaborando ativamente com as autoridades competentes para esclarecer os detalhes do ocorrido', diz a faculdade



A Faculdade Belas Artes, na Vila Mariana, zona sul de São Paulo, foi alvo de uma tentativa de assalto na manhã desta quinta-feira (19). O incidente ocorreu no estacionamento do campus, localizado na Rua Dr. Alvaro Alvim. A Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a uma ocorrência de disparos de arma de fogo, mas ainda não há informações sobre possíveis prisões. Segundo testemunhas, assaltantes invadiram o estacionamento da faculdade. A segurança interna interveio e conseguiu interromper a ação dos criminosos. Nas redes sociais, alunos relataram que ouviram disparos a caminho da faculdade.

A faculdade comunicou que não há vítimas. “A segurança interna agiu de forma rápida garantindo a integridade de todos e não há vítimas. A instituição está colaborando ativamente com as autoridades competentes para esclarecer os detalhes do ocorrido”, diz o Centro Universitário Belas Artes de São Paulo em nota.

