Falha na linha 9-Esmeralda da CPTM interrompe circulação de trens e causa transtorno

Problema no sistema elétrico da estação Autódromo interrompeu operação no trecho entre Grajaú e Jurubatuba

Reprodução/Twitter/@SPSobreTrilhos Estação Grajaú ficou lotada no período da manhã



Uma falha no sistema elétrico da linha 9-Esmeralda da CPTM interrompeu a circulação de trens nesta segunda-feira, 14, e causou transtorno para os passageiros no período da manhã. Segundo a Via Mobilidade, responsável pela operação e manutenção das linhas 8 e 9, a falha ocorreu na estação Autódromo. A circulação no trecho entre as estações Grajaú e Jurubatuba continua interrompida. Ainda não há previsão para retomada do funcionamento. Nas redes sociais, passageiros reclamaram de lentidão e plataformas lotadas no horário de pico. O sistema Paese foi acionado para atender os passageiros afetados. A concessionária informou ainda que entre 6h44 e 8h43 os trens circularam com maior tempo de parada na linha 8-Diamante devido a um problema no equipamento na estação Osasco. A operação já foi normalizada.

#ViaMobilidade operando a #CPTM é um descaso total. #Linha9Esmeralda sem circulação e eles anunciando que está com velocidade reduzida. pic.twitter.com/76RvPAI3wv — Jéssica Oliveira (@jess_olliver) February 14, 2022

Privatizar não era a solução ? Cada dia pior a linha 9 esmeralda, como sempre linha está um caos #bdsp pic.twitter.com/8ZxLGBbXdW — Bruno Almeida (@BrunoAl39908632) February 14, 2022