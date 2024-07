Falsa guru brasileira é condenada por tráfico humano nos EUA

Denúncia apresentada à Justiça Federal aponta que influencier cooptou Desirrê Freitas e a submeteu a uma rotina degradante de trabalho em condições análogas à escravidão

Reprodução Instagram @ katetorresdossie Kat Torres é alvo de outra investigação baseada em denúncias de outras mulheres



A suposta guru espiritual brasileira, Katiuscia Torres Soares, conhecida como Kat Torres, foi condenada a oito anos de prisão por submeter uma mulher a tráfico humano e condições análogas à escravidão nos Estados Unidos. A influenciadora atraiu Desirrê Freitas, de 28 anos, com o objetivo de exploração sexual, conforme avaliação do juiz. Além disso, Kat Torres é alvo de outra investigação baseada em denúncias de outras mulheres. Presa em outubro de 2023 ao desembarcar de um avião vindo dos EUA, Kat Torres teve sua prisão convertida em preventiva no Brasil e foi transferida para um presídio feminino em Bangu, no Rio de Janeiro. Segundo a denúncia apresentada à Justiça Federal, a falsa guru cooptou Desirrê Freitas e a submeteu a uma rotina degradante de trabalho em condições análogas à escravidão. Desirrê era obrigada a dançar em um clube de striptease por mais de 13 horas seguidas, sem descanso semanal. Sua foto foi anunciada em um site de prostituição no Texas, e todo o lucro era entregue à suposta líder religiosa. A condenação saiu em 28 de junho, mas virou notícia graças a um documentário publicado pela BBC sobre a influencer.

A falsa guru atraía seguidoras jovens e bonitas em momentos de fragilidade emocional, tudo em nome de uma falsa divindade chamada “A Voz”. Nesta primeira condenção, Kat pegou oito anos de prisão por submeter Desirrê a tráfico humano e condições análogas à escravidão. Mais de 20 mulheres relataram terem sido enganadas ou exploradas por Kat – muitas das quais compartilharam suas experiências com a BBC. Algumas ainda estão em tratamento psiquiátrico para se recuperarem do que dizem ter experimentado em suas relações com Kat. Uma investigação baseada nestas outras denúncias está em curso no Brasil.

