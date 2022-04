Falso entregador suspeito de matar jovem durante roubo se entrega em SP

Acxel Gabriel de Holanda Peres foi preso pela Polícia Civil; governador de São Paulo prestou solidariedade aos familiares da vítima

Reprodução/Instagram/Clarice Silva Acxel Gabriel de Holanda foi preso nesta sexta-feira, 29



O suspeito de matar Renan Silva Loureiro, de 20 anos, durante um roubo no Jabaquara, na zona sul de São Paulo, se entregou à Polícia Civil nesta sexta-feira, 29. Acxel Gabriel de Holanda Peres foi levado à 1ª Delegacia de Polícia de Investigações sobre Roubos e Latrocínios, na zona norte da capital paulista, onde foi preso. Ele é o principal suspeito de ter matado Renan na última segunda-feira, 25. O jovem e a namorada passavam pela rua Rua Freire Farto, no Jabaquara, quando foram abordados por um motoqueiro que usava uma mochila de entregador de aplicativo. Ele anunciou o assalto, pegou os celulares do casal e, antes de fugir, atirou contra Renan, que morreu no local.

Nas redes sociais, a mãe da vítima, Clarice Silva, agradeceu a equipe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). “O primeiro passo foi dado por eles, e agora a gente vai seguir adiante para que a Justiça seja feita”, disse, emocionada. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, manifestou solidariedade aos parentes da vítima. “A prisão do assassino do jovem Renan não devolve a vida e o convívio dele com sua família, mas que sirva como uma clara demonstração da eficiência das polícias de São Paulo. A ordem é não dar trégua ao crime. Meus sentimentos aos pais e amigos”, declarou.