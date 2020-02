Falsos policiais são presos na zona leste da Capital

Polícia Militar SP Material apreendido com a dupla de policiais falsos



A Polícia Militar de São Paulo prendeu dois criminosos que se passavam por policiais civis na zona leste da Capital nesta quinta-feira, 20.

Uma denúncia informou aos agentes que um foragido da justiça estaria rondando a região em um veículo, localizado logo em seguida. Durante a abordagem, os suspeitos desceram do carro se identificando como policiais civis.

Durante uma breve conversa, um dos homens informou que trabalhava na Delegacia de Capturas do DEIC, mas entrou em contradição ao informar o endereço e as funções exercidas. A equipe pesquisou nos registros do Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM), e constatou que se tratava de um foragido.

Foram apreendidas duas réplicas de armas, um colete de tecido com a identificação da Polícia Civil, distintivos, carteiras funcionais e identidade da Associação de Detetives do Brasil falsas, gorro balaclava, celulares e uma prancheta com diversos documentos de indivíduos criminais.

Os criminosos foram encaminhados para o 44º DP, em Guaianazes.