Família brasileira nas Filipinas não tem sintomas de coronavírus, mas aguarda exames, informa Itamaraty

O casal e o filho de 10 anos passaram pela cidade chinesa da Wuhan, o epicentro do surto do vírus

EFE/EPA/JEROME FAVRE Família brasileira passou pelo epicentro do coronavírus, a cidade chinesa de Wuhan



O Ministério das Relações Exteriores informou nesta segunda-feira (27) que fez contato nas Filipinas com a família brasileira com suspeita de contaminação pelo coronavírus.

Segundo o governo brasileiro, os membros da família não apresentam sintomas da doença, mas aguardam resultados de testes de infecção. Eles estiveram recentemente em Wuhan, na China, epicentro do surto de coronavírus.

“Nossa embaixada em Manila está em contato com a família brasileira com suspeita de contaminação pelo coronavírus 2019-nCoV. Os brasileiros estão aguardando o resultado dos testes de infecção por coronavírus, mas não apresentam sintomas no momento”, informou o ministério.

No último domingo, o governo brasileiro confirmou que tentava contato com a família. As notícias sobre a suspeita de contaminação foram divulgadas pela imprensa das Filipinas.

Segundo informações do Itamaraty, um casal e o filho de 10 anos foram isolados em hospital de Palawan, a cerca de 800 quilômetros da capital, Manila. A família teve material coletado para análise.

Até o momento, o Brasil não registrou casos de coronavírus. Todas as suspeitas levantadas no país foram descartadas pelo Ministério da Saúde, por não se enquadrarem nos parâmetros da Organização Mundial da Saúde (OMS).

A pasta, porém, colocou o País em alerta para o risco de transmissão. De acordo com o governo, o Brasil entrou no nível de alerta 1, que é inicial, em uma escala que vai de 1 a 3. O nível mais elevado é ativado quando são confirmados casos transmitidos em solo nacional.

*Com informações do Estadão Conteúdo