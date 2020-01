Família encontrada carbonizada no ABC foi morta com golpes na cabeça

Reprodução/TV Globo Imagem de reprodução da cena do crime



A Polícia Civil de São Paulo investiga o caso de uma família — mãe, pai e um filho adolescente — que foi encontrada carbonizada no porta-malas de um carro em São Bernardo do Campo, na última terça-feira (28), na Estrada do Montanhão, próximo ao Rodoanel. Um laudo preliminar divulgado pela TV Globo nesta quinta (30) aponta que eles possivelmente foram mortos com pauladas na cabeça.

No crime, morreram Flaviana Gonçalves, o marido Romuyuki Gonçalves e o filho Juan Victor Gonçalves, de 16 anos.

Na quarta (29), a filha mais velha do casal, Ana Flávia Gonçalves, de 24 anos, e sua companheira, Carina Ramos, de 31 anos, foram presas temporariamente suspeitas de envolvimento no caso.