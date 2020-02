Família em viagem é baleada dentro de carro na baixada fluminense

Um adolescente de 15 anos foi atingido na cabeça e está internado na CTI do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes. A família havia parado em frente à casa de uma amiga quando foram baleados por suspeitos em uma moto

Uma família foi baleada na madrugada deste sábado (22) no município de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na baixada fluminense. O pai, Edmar Cleber de Jesus, e os dois filhos estavam dentro do carro, à espera de um amiga, quando foram baleados por um grupo que passou de moto pelo veículo.

O filho adolescente de 15 anos foi atingido na cabeça e está internado na CTI do Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias. A irmã, de 17 anos, foi baleada na perna, também passou por cirurgia e seu estado é grave. O pai foi atingido no pé.

Mesmo ferido, Cleber de Jesus dirigiu até o hospital. A família ia viajar para a Região dos Lagos, no Rio, para passar o carnaval e parou em frente à casa de uma terceira adolescente para dar carona. Eles preferiram viajar de madrugada para escapar do engarrafamento e enquanto aguardavam dentro do carro pela amiga, por volta das 4h, foram baleados.

Em nota, a Secretaria de Estado de Vitimados disse que acompanha as vítimas. O caso está sendo investigado pela 62ª Delegacia de Polícia (Imbariê).

*Com informações do Estadão Conteúdo