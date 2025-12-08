Farmacêutica é morta a facadas pelo ex-marido em Santo André

Segundo o boletim de ocorrência, ao chegar ao local, a PM encontrou Daniele Guedes Antunes, de 38 anos, caída no chão nua e com facadas por todo o corpo; Christian Antunes dos Santos confessou o crime

Reprodução/Redes Sociais Marido da vítima estava deitado no chão ao lado do corpo da esposa



A farmacêutica Daniele Guedes Antunes, de 38 anos, foi morta a golpes de faca pelo ex-marido, o mecânico Christian Antunes dos Santos, também de 38, em Santo André (SP), neste domingo (7).

Segundo o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica e, ao chegar ao local, encontrou Daniele caída no chão nua e com facadas por todo o corpo. Christian estava ao lado dela, também nu, e, segundo a polícia, confessou o crime. A mulher chegou a ser socorrida pelo Samu a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos.

O casal tinha dois filhos, um de 18 anos e uma de 11. A mais nova presenciou o crime. Ela descreveu aos policiais militares que atenderam a ocorrência que seu pai esfaqueou sua mãe. Segundo familiares, Daniele já havia sido vítima de violência doméstica em outubro. Eles foram casados por mais de quinze anos

O caso ocorre por volta das 8h15 deste domingo na residência deles, na Rua Dias da Silva, no bairro Jardim do Estádio. Um vizinho chamou a polícia após ver a filha do casal com manchas de sangue em sua roupa. A jovem, segundo o vizinho, gritava por socorro.

A faca usada no crime foi apreendida. A perícia foi acionada e o caso foi registrado como feminicídio no 6.º Distrito Policial do município. Christian permanece preso. Em depoimento à polícia, ele ficou em silêncio.

O velório de Daniele será nesta segunda-feira (8) em Santo André

O Conselho Federal de Farmácia lamentou o caso. “No dia em que o Brasil testemunhou uma onda de protestos contra o feminicídio em diversas cidades e apenas um dia após o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres, noticiamos mais uma vítima dessa violência inaceitável. O conselho manifesta profundo pesar e repúdio ao assassinato”, diz nota publicada nas redes sociais da entidade.

Quem era Daniele

Daniela era farmacêutica clínica há 15 anos, técnica em farmácia e pós-graduada em três cursos: Farmácia Clínica; Saúde da Família e Farmácia Estética, na ITA Educacional. Em uma foto com o jaleco, publicada nas redes sociais, escreveu: “Deus realiza sonhos”. Publicava com frequência vídeos na academia, defendendo a prática de atividades físicas. Era empreendedora e abriu sua própria clínica.

O que diz o governo de São Paulo

A Secretaria Estadual da Segurança Pública (SSP) destaca que o enfrentamento à violência contra a mulher é prioridade do Governo de São Paulo.

De acordo com a Secretaria Estadual da Administração Penitenciária de São Paulo, atualmente há 16.875 presos por crimes contra a dignidade sexual e 7.555 presos por crimes relacionados à Lei Maria da Penha, lesão corporal e ameaça – sendo 7.410 homens.

Entre as ações em andamento, a gestão Tarcísio de Freitas (Republicanos) destaca a cabine lilás, que oferece acolhimento especializado às vítimas, com orientação sobre medidas protetivas e acionamento de viaturas quando necessário. O programa já realizou cerca de 15 mil atendimentos. O serviço, criado no Centro de Operações da Polícia Militar, foi ampliado para a capital, Grande São Paulo e diversas regiões do interior.

A SSP-SP também diz ter reforçado a estrutura das Delegacias de Defesa da Mulher (DDM), que hoje somam 142 unidades. As salas DDM 24h foram ampliadas: são 170, permitindo atendimento remoto por delegadas mulheres em plantões policiais.

Além disso, as delegacias tiveram incremento de efetivo com 473 novos policiais e expansão das vagas da diária especial por jornada extraordinária de trabalho policial, para atendimento na DDM online.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

A pasta ainda ressalta o aplicativo SP Mulher Segura, que permite o registro de boletim de ocorrência e possui botão de pânico para pedidos de ajuda. Também cita o tornozelamento eletrônico de autores de violência doméstica, que atualmente monitora 200 infratores, dos quais 98 já foram presos por descumprimento de medidas impostas pelo Judiciário.

*Com informações do Estadão Conteúdo