Fãs do RBD sofrem arrastão após primeiro show do grupo em São Paulo; veja vídeos

Nas redes sociais, fãs do grupo mexicano relataram correira, tumulto e filas para acessar o metrô após o show; banda se apresentará novamente no estádio nesta segunda-feira, 13

Reprodução/Twitter @michaelhdouglas e @luisaarantes2 Registros de problemas na saída do show no Morumbi foram divulgados nas redes sociais



Os fãs do grupo mexicano RBD foram vítimas de arrastão nas proximidades do Estádio do Morumbi, na zona sul de São Paulo, onde a banda se apresentou neste domingo, 12. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram dezenas de pessoas correndo para fugir da ação dos criminosos, que agiram após o término do show, quando a multidão deixava as instalações do estádio. Um dos vídeos que viralizou mostra a suposta prisão de um dos criminosos que estaria participando do arrastão. No X, também houve relatos de dificuldades de acesso à estação São Paulo-Morumbi, da Linha 4-Amarela do Metrô, principal meio de transporte para chegar ao Estádio. “Fecharam as entradas do metrô, só entra por uma portinha e tem um mar de gente querendo entrar”, escreveu uma fã da banda que estava no local. A situação vivida pelos fãs em São Paulo é a mesma que aconteceu no Rio de Janeiro, quando foram feitos arrastões nas proximidades do Estádio Nilton Santos, o Engenhão, que recebeu dois shows do grupo nos dias 10 e 11 de novembro. A banda volta a se apresentar em São Paulo nesta segunda-feira, 13, no Morumbi, e fará outros quatro shows no Allianz Parque, nos dias 16, 17, 18 e 19 de novembro. A Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) foi procurada pela equipe da Jovem Pan News, mas ainda não retornou.

Veja registros dos arrastões:

Nunca pensei que eu presenciaria um arrastão na saída do show do RBD. Vamos ter um aumento no policiamento nos próximos shows ou vamos estar sujeitos a passar por isso de novo? #RBD #SoyRebeldeTour pic.twitter.com/fN9R6rxDj9 — MD (@michaelhdouglas) November 13, 2023

o pós show do rbd foi a pior coisa que eu já vivi na minha vida toda, eu nao desejo para ninguém tudo que eu passei naquela p0rr4 de arrastao, e a m3rda do metro que desgrama — manu (@camilopesujo) November 13, 2023

Acabaram de prender um carinha que estava roubando os fãs de RBD aqui na porta do Morumbi 👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/LQmhmjJxIX — rbdmaniaco (@rbdmaniaco) November 13, 2023