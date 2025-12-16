Federação Assespro-SP inaugura nova era de liderança com Neo Governança sob condução de Waldemar Lobo

A atual gestão liderada por Waldemar Lobo marca um novo capítulo na história da Federação, com a implementação de uma governança inovadora e a criação do Conselho Consultivo

Sob a liderança visionária de Waldemar Lobo, presidente da Federação Assespro-SP, a entidade entra em uma nova era, implementando um modelo de governança inovador que visa posicionar a Federação como protagonista do setor de tecnologia. A criação do Conselho Consultivo e a adoção do modelo NeoGovernança são marcos históricos dessa transformação, refletindo o compromisso da atual gestão com o fortalecimento institucional e a adaptação às rápidas mudanças do setor.

A iniciativa surge em um cenário em que o setor de tecnologia exige flexibilidade, inovação e estratégias cada vez mais conectadas às tendências globais. A decisão de implementar a NeoGovernança não é apenas uma mudança administrativa, mas um movimento estrutural liderado por Waldemar Lobo para garantir que a Federação Assespro-SP se mantenha à frente das incertezas do mercado e das disrupções tecnológicas.

A implementação da NeoGovernança como pilar estratégico

A NeoGovernança, modelo adotado pela gestão de Waldemar Lobo, vai além da simples gestão e controle. Ela é uma filosofia dinâmica que visa antecipar, conectar e transformar. A proposta se baseia em três pilares fundamentais:

Progresso Econômico: Foco em competitividade, inovação e oportunidades reais para o setor.

Conexão Humana: A tecnologia como um meio de melhorar a vida das pessoas e fortalecer laços.

Harmonia com a Natureza: Tomada de decisões ecológicas, sustentáveis e conscientes.

Esses pilares não apenas direcionam a nova visão da Federação Assespro-SP, mas também reforçam seu papel de liderança no desenvolvimento e no fortalecimento de políticas públicas que impactam o futuro da tecnologia no Brasil.

O papel fundamental do Conselho Consultivo

A criação do Conselho Consultivo foi uma das principais iniciativas da gestão de Waldemar Lobo, que viu a necessidade de ter uma estrutura mais conectada, estratégica e colaborativa para o momento atual do setor. O Conselho Consultivo não é apenas um fórum de discussão, mas um motor que potencializa a tomada de decisões e fortalece a atuação da Federação.

Segundo o próprio Waldemar Lobo, “cada conselheiro faz parte de uma nova construção que ficará registrada na história da nossa entidade”, evidenciando a importância da colaboração e do pensamento estratégico no novo modelo de governança.

Para Marco “Mac” Carvalho, presidente do Conselho Consultivo, a implementação dessa nova governança pode gerar resultados concretos:

“Nossa ambição é transformar cada R$ 1 milhão de faturamento da Assespro-SP em R$ 100 milhões em negócios para as empresas associadas. É uma mudança de mentalidade e de impacto real para todos os envolvidos no ecossistema tecnológico.”

Uma gestão com foco no futuro

A atual gestão, sob o comando de Waldemar Lobo, está colocando a Federação Assespro-SP em um caminho de amadurecimento institucional e relevância no cenário nacional. A NeoGovernança não é apenas uma abordagem de gestão, mas uma forma de adaptação e evolução do setor, com foco no futuro e no legado que se está construindo.

Renato de Faria e Almeida Prado, vice-presidente do Conselho Consultivo, reforça a visão de transformação:

“A NeoGovernança é um imperativo de relevância. Ela une a inovação tecnológica com a sabedoria humana, garantindo que cada passo da Federação Assespro-SP seja firme em direção a um futuro sustentável e abundante.”

O futuro da Federação Assespro-SP está sendo construído agora

A gestão de Waldemar Lobo está deixando um legado de inovação, estrutura e comprometimento com o desenvolvimento da tecnologia e dos seus profissionais. O Conselho Consultivo e a NeoGovernança são as bases de um modelo que colocará a Federação Assespro-SP à frente das necessidades e desafios do mercado de tecnologia no Brasil.

A Federação Assespro-SP, sob a liderança de Waldemar Lobo, reafirma seu papel como a voz do setor de tecnologia e uma força central no desenvolvimento do Brasil. E, com a adoção de novas estratégias de governança, a Federação está mais forte do que nunca, preparada para liderar com propósito, inteligência coletiva e uma visão de longo prazo.

“A NeoGovernança não é apenas um modelo de gestão, é uma forma de garantir que estamos fazendo nossa parte para um futuro mais sustentável e próspero para todos”, conclui Waldemar Lobo.

A transformação começou e o futuro está sendo moldado pela visão e liderança deste presidente inovador.