Fernando Haddad diz que sistema tributário é ‘vilão’ contra crescimento

Ao lado de Lula, Alckmin e Rodrigo Pacheco, ministro participou de evento na Fiesp em comemoração ao Dia da Indústria

ALOISIO MAURICIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Haddad discursa em evento na Fiesp



O ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), disse a uma plateia de empresários que o atual sistema tributário do país é o “grande vilão” que causa as baixas taxas de crescimento do país. A declaração ocorreu durante evento na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), em São Paulo, nesta quinta-feira, 25. Ao grupo presente ao evento, ao qual também compareceu o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para celebrar o Dia da Indústria, Haddad disse que o Congresso está “maduro” e a sociedade “ansiosa” para a nova regra passar a vigorar. Após a aprovação na Câmara dos Deputados nesta semana, o projeto do novo arcabouço fiscal agora será analisado e votado no Senado. As aprovações dessa matéria e da reforma tributária estão entre os maiores objetivos do governo para este ano.

O ministro afirmou ainda que o governo está no caminho certo com a substituição de uma regra fiscal “anacrônica” e elogiou o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). O novo arcabouço fiscal foi aprovado nesta semana na Câmara e ainda precisa passar pelo Senado. “Uma nova proposta corrige problemas que são o ‘grande vilão’ para o desenvolvimento do país”, disse. “Estamos encaminhando a reforma tributária, que resolve grandes problemas responsáveis pelo baixo desenvolvimento do país”, disse o ministro. Além do presidente Lula, Haddad esteve acompanhado do vice-presidente, Geraldo Alckmin (PSB) e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD). “Se alinharmos [os setores], a proposta que estamos alinhavando a partir de uma perspectiva de futuro permitirá um crescimento acima do que já ocorreu nos primeiros mandatos do presidente [Lula]”, avaliou.