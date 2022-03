Fernando Henrique Cardoso recebe alta após cirurgia no fêmur

Ex-presidente da República foi hospitalizado no último dia 11 no Hospital Albert Einstein, em São Paulo

Alex Silva/Estadão Conteúdo Fernando Henrique Cardoso é presidente de honra e um dos fundadores do PSDB



O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu alta do Hospital Albert Einstein na tarde deste sábado, 19, após realizar uma cirurgia no fêmur. O tucano fez o procedimento no domingo, 13, em razão de uma fratura na região. “O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein neste sábado, 19. O paciente encontra-se em condições clínicas estáveis e seguirá o tratamento da fratura do colo de fêmur em casa”, informam o nefrologista José Medina Pestana e o diretor-superintendente médico e serviços hospitalares do Einstein, Miguel Cendoroglo Neto. Na última semana, o PSDB divulgou uma nota desejando melhoras a um dos principais quadros da legenda – FHC é presidente de honra e um dos fundadores da sigla. “Desejamos rápida recuperação ao presidente Fernando Henrique Cardoso, internado em função de uma fratura no fêmur. Receba o abraço dos tucanos de todo o Brasil”.