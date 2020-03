Fernando Holiday rasga documento de filiação ao DEM na Câmara de SP; assista

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Holiday vai trocar o DEM pelo Patriota



O vereador Fernando Holiday (DEM) rasgou no plenário da Câmara dos Vereadores de São Paulo, nesta quarta-feira (11), o documento de filiação ao partido.

Em um discurso inflamado, Holiday se disse contra um projeto de lei que limita a atividade de empresas de transporte por aplicativo na capital paulista. O PL é de autoria de Adilson Amadeu, também do DEM, e apoiado pelo partido. Por isso, o vereador disse que pediu a desfiliação.

“Este partido não mais me representa no município de São Paulo”, afirmou na tribuna. “Anuncio oficialmente no plenário da Câmara Municipal que por conta do PL que quis destruir empregos, atacar a livre iniciativa e destruir a liberdade dos paulistanos, eu me desfilio do Democratas”, continuou.

Veja o vídeo abaixo:

Não posso compactuar com quem diz sim a um projeto sanguinário que visa acabar com o sustento de 200 mil trabalhadores dos apps de transporte e suas famílias na cidade de São Paulo. Hoje, anunciei ao vivo em plenário, a minha desfiliação do @democratas. pic.twitter.com/E4UrTmv0Hp — Fernando Holiday (@FernandoHoliday) March 11, 2020

Apesar do anúncio desta tarde, Fernando Holiday, que também é um dos líderes do Movimento Brasil Livre (MBL), já havia confirmado que estava de saída do Democratas e se filiaria ao Patriota.