Festa sem álcool e com consumo de cacau puro viraliza nas redes sociais; veja vídeo

‘Seiva Session’ promete um encontro com ‘boas vibrações’, respiração profunda e sem ressaca

reprodução/ Instagram/@seivasessions 'Seiva Session' começa com uma sessão de respiração profunda a fim de 'baixar a frequência da mente e sintonizá-los em uma vibração mais elevada'



Festa sem álcool, que começa com meditação, e tem saudação ao cacau puro. Assim podemos resumir a “Seiva Session”, evento que viralizou nas redes sociais após o professor de yoga Pedro Belini publicar um vídeo explicando o encontro. Na postagem, feita na última sexta-feira, 3, Belini relata o passo a passo da experiência. Segundo ele, que participou da última edição ocorrida em maio no Rio de Janeiro, a festa começa com uma sessão de respiração profunda a fim de “baixar a frequência da mente e sintonizá-los em uma vibração mais elevada”. isso prepararia o corpo para receber o cacau puro. Depois se consome a iguaria com uma cerimônia própria, o fruto, segundo o professor, deixa a pessoa “mais sensível à música, às pessoas e ao toque”. “Sentia meu corpo vibrar de alegria e êxtase”, partilha.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pedro Belini (@phbalmeida)

O relato viralizou na internet, o comediante Marcelo Adnet comentou a publicação. “Isso é esquete”, brincou o artista em referência a um termo utilizado para pequenas peças ou cenas, geralmente cômicas. Outros internautas levantaram a questão do uso de drogas, pois alguns comentários afirmavam que o efeito alucinógeno do cacau puro é semelhante a outras substâncias alucinógenas. Para o professor de yoga, a experiência valeu a pena: “Não tive ressaca, estava com a energia lá em cima e ainda conheci pessoas belíssimas”.