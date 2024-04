Filho revela reação de escritora atacada por pitbulls ao saber que perdeu o braço: ‘aprender a escrever com a mão esquerda’

Guga Murray disse que Roseana falou em ‘milagre’ por mãe sobreviver e disse que ela ‘lutou com a força de titã contra três bestas assassinas’

Reprodução/Instagram/@roseanamurray Roseana é mãe de Guga e André Murray



Na última terça-feira (9), Guga Murray, filho da escritora que foi atacada por três pitbulls na semana passada, usou as redes sociais para falar sobre o estado de saúde de Roseana. Na mensagem, Guga disse como a escritora reagiu ao saber da notícia que perdeu um braço. “O braço se foi e, ao tomar real conhecimento da situação ontem, ela reagiu da seguinte forma:’ — paciência, vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda’. Ela está inteira por dentro, milagrosamente”. Guga ainda disse: “lutou com a força de titã contra 3 bestas assassinas e venceu. Ela não se rendeu, se protegeu com o braço direito e salvou sua vida”, disse. “Conversando com os filhos e netos, bem humorada, na medida do possível e com a força de viver de 10 gigantes. Sabemos que não será fácil. Sabemos dos riscos que ela ainda está correndo, mas temos muita fé que ela irá superar”. Ainda na última terça (9), André Murray, outro filho de Roseana, participou do programa “Encontro” e falou mais sobre o estado de saúde mãe. Segundo André, foi um milagre a mãe ter sobrevivido. “A recuperação dela está sendo ótima. Um milagre, de verdade. É um milagre ela ter sobrevivido a esse ataque. Ela está se recuperando e vai se recuperar, vai aprender a conviver com as limitações que esse ataque causou nela”, disse ele durante o programa. “Já está falando, tá comendo, tá lúcida, sabe o que aconteceu e os desafios que ela tem que enfrentar daqui para frente”, explicou André.