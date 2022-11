Fiocruz alerta para aumento de casos de Covid-19 em quatro estados

Alta acontece no Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo

Idrees Mohammed/EPA/EFE Número de casos positivos de Covid-19 aumentou nas últimas semanas no país



O número de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) provocados por Covid-19 aumentou em quatro Estados brasileiros. São eles o Amazonas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. As informações são do Boletim Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), divulgado nesta quinta-feira, 10. De acordo com o relatório, nas últimas quatro semanas, o número de infectados pela doença subiu 36,9%. O coordenador do InfoGripe, Marcelo Gomes, afirma que o país deve ficar em alerta com o crescimento dos casos, principalmente no Amazonas. “Na atualização, a gente observa não apenas a manutenção dessa tendência no estado do Amazonas, mas também em outros três estados. É importante lembrar que os dados de resultados laboratoriais são parciais, são informações ainda incompletas em relação ao cenário recente e ainda assim foi possível observar aumento nos casos comprovados”, explica. “Como os dados laboratoriais demoram mais a entrar no sistema, é esperado que os números de casos das semanas recentes sejam maiores do que o observado nesse boletim, podendo inclusive aumentar o número de estados em tal situação”, acrescentou.