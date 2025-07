Fiocruz confirma circulação de nova variante da Covid-19 no Rio de Janeiro

A linhagem XFG do coronavírus foi diagnosticada em 46 casos dos 74 diagnosticados do dia 1º de julho ao dia oito, o que representa 62% dos genomas no período

Josué Damacena/Fiocruz O sequenciamento mostrou que a XFG circula amplamente no município e, até o momento, é a linhagem predominante



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) confirmou a circulação da variante XFG do coronavírus na cidade do Rio de Janeiro. A linhagem foi diagnosticada em 46 casos de Covid-19 dos 74 diagnosticados do dia 1º de julho ao dia oito, o que representa 62% dos genomas nesse período. O sequenciamento mostrou que a XFG circula amplamente no município e, até o momento, é a linhagem predominante.

O Rio de Janeiro se tornou o quarto estado do Brasil a identificar a cepa. São Paulo (com dois casos), Ceará (com seis) e Santa Catarina (com três) também já constataram. As análises no estado do Rio foram realizadas por meio de uma parceria entre a Fiocruz e a Secretaria Municipal de Saúde após um leve aumento significativo de casos de covid-19 em unidades básicas de saúde.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Essa linhagem foi identificada inicialmente no Sudeste da Ásia e tem se espalhado rapidamente pelos países. A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a variante, no dia 25 de junho, como “variante sob monitoramento”. Segundo a OMS, até o dia 22 de junho, foram documentados 1.648 testes positivos para a variante no mundo.

*Com informações do Estadão Conteúdo